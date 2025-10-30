Inspirado no conceito norte-americano de Fresh Start, o novo livro da juíza Clarissa Somesom Tauk busca romper com o estigma da falência no Brasil. A obra será lançada nesta sexta-feira (31), em Palmas, durante o GIIR Agro, evento voltado à inovação e ao futuro do agronegócio que reúne produtores, empresários e startups, e propõe uma reflexão sobre o papel do Direito na reconstrução de trajetórias empresariais.\nO livro apresenta uma leitura humanista da falência, rompendo com a visão histórica de fracasso e punição que ainda marca o sistema jurídico brasileiro, divulgou a assessoria de imprensa. A autora defende que oferecer uma segunda chance a empresários de boa-fé é essencial para a vitalidade da economia e para a justiça social.\nPermitir o recomeço não é premiar o insucesso, e sim reconhecer o valor da honestidade e da transparência na atividade empresarial”, afirmou a autora.