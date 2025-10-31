Com o propósito de despertar o amor pela leitura desde a infância, o jovem Denilson Bandeira de Sousa, de 27 anos, natural de Nazaré, no extremo norte do estado, criou um projeto que vai distribuir gratuitamente livros infantis para crianças em fase de alfabetização. A iniciativa é promovida pelo Instituto VOA, organização social fundada por ele, que atua em todo o Tocantins com ações voltadas à educação, juventude e transformação social.\nA ideia é simples, mas poderosa: fazer as crianças acreditarem que o conhecimento pode mudar suas vidas”, afirmou Denilson.\nO projeto, que terá início neste sábado (1º), prevê a entrega dos primeiros kits de leitura na região sul da capital para famílias cadastradas no instituto que tem sede em Palmas. Cada exemplar entregue, segundo o idealizador, representa uma nova oportunidade de aprendizado e uma forma de incentivar o hábito da leitura de maneira acessível e afetiva.