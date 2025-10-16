-Vídeo viralizado do pão (1.3324557)\nNa intenção de surpreender o namorado, a consultora de proteção veicular Maria Antônia dos Santos, de 25 anos, resolveu fazer uma receita de pão da sogra. Ela só não esperava que, em vez de sair do forno fofinho, o pão se tornaria quase um pedaço de pedra de tão duro. O lanche do casal virou um momento hilário e viralizou nas redes sociais.\nO criador de conteúdo Túlio Aguiar de Melo, de 29 anos, resolveu filmar a situação do pão, e na imagem ele brinca afirmando que virou "a madeira da arca de Noé". Eles moram em Palmas, na região de Taquaralto, e até esta terça-feira (14), o vídeo passava de 800 mil visualizações e mais de 28 mil curtidas (assista acima).\nEle contou que Maria Antônia aproveitou que ele estava ajudando a irmã em uma mudança, no sábado (11), para esperá-lo com o pão fresquinho. A receita era da mãe dele, e estava na família há mais de 30 anos.