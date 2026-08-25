Muita gente lembra de ter visto "Ilha das Flores" quando era estudante. O curta de Jorge Furtado, conhecido por roteiros sagazes, traz temas espinhosos e latentes da realidade brasileira, como a fome e a desigualdade, com a leveza de uma brincadeira.\nAo menos é a impressão causada pelos arquivos, esquetes, colagens e a narração que o filme usa, em poucos minutos, para falar sobre aquela ilha do delta em Porto Alegre, marcada pela pobreza.\nNos anos seguintes, personagens do cineasta continuaram a fazer reflexões parecidas, em filmes como "Saneamento Básico". Com Fernanda Torres e Wagner Moura, a comédia acompanha moradores de uma cidade do Rio Grande do Sul que decidem rodar um filme sobre um monstro que ganha vida após o acúmulo de lixo na região.\nOs personagens do novo longa de Furtado seguem fazendo vídeos, agora por razões menos altruístas -eles vendem gravações íntimas dos clientes do motel que administram, sem consentimento. Em "Muito Prazer", que chega aos cinemas nesta quinta-feira, quem ocupa os quartos do Motel Pérola nem imagina que eles estão repletos de câmeras.