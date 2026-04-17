Eliminada do BBB 26 (Globo), na noite de quinta-feira (16), com 71,80% da média dos votos, Jordana Morais participou do Bate-Papo BBB, comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Durante a entrevista, a advogada assistiu a um recado gravado por Marciele Albuquerque, sua aliada no confinamento, e se surpreendeu com o tom da mensagem.\nNo quadro "Cesincerão", Marciele foi questionada sobre quem gostaria que fosse a próxima eliminada e afirmou que não pretendia manter amizade com Jordana fora do reality. A ex-participante também declarou que gostaria de vê-la fora do programa, o que causou estranhamento na brasiliense.\n"Mas o que aconteceu para tudo isso?", reagiu Jordana, visivelmente surpresa.\nCeci Ribeiro explicou que o desgaste entre as duas teria sido provocado por situações acumuladas ao longo do jogo. "Tem uma coisa que pegou mais para ela, que vem toda aquela questão de dizer que não faria... a questão do beijo do Jonas Sulzbach. Porque ela não sabia desse beijo, né?", disse a apresentadora.