Na noite desta quinta-feira (05), Jonas Sulzbach foi coroado como o quarto líder do BBB 26 (Globo), vencendo Marciele Albuquerque na fase final da dinâmica, que testava a habilidade dos brothers.\nEle escolheu Sol Vega, Sarah Andrade, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Gabriela e Maxiane para compor o seu VIP.\nENTENDA A DINÂMICA\nOs brothers usaram coletes brancos e pretos numerados. A primeira etapa da prova do líder foi dividida em duas partes, primeiro as pessoas de colete branco e depois as de colete preto.\nOs jogadores ficaram trancados em cabines e precisaram encontrar códigos para se soltarem. Os dois primeiros a se libertarem foram selecionados para competir na semifinal.\nDentre os coletes brancos, Jonas e Sol Vega passaram para a próxima etapa, já dentre os pretos, as sortudas foram Marciele e Chaiany. Na segunda fase, os jogadores tinham que usar um bastão para pegar três cubos que estavam presos em uma rede em cima deles. A última etapa foi disputada entre Jonas e Marciele e era similar à semifinal.