Jonas Sulzbach é o nono eliminado do BBB 26 (Globo), com 53,48% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (24). Juliano Floss (43,49%) e Gabriela Saporito (3,03%) disputaram a berlinda com o brother.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nA votação foi, até o momento, a maior da temporada. De acordo com Tadeu, o paredão da semana recebeu o maior número de votos por CPF e de votos gerais do ano. Foram mais de 4 milhões de votos únicos e mais de 353 milhões no total de votos.\nO modelo de 40 anos de idade venceu a prova do líder em quatro ocorrências na temporada, mas, por ter sido eliminado antes de chegar ao Top 10, perdeu a chance de ganhar o apartamento prometido por um patrocinador.\nJuliano confronta Marciele e causa treta generalizada na casa