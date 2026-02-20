Na noite desta quinta-feira (19), Jonas Sulzbach foi coroado o novo líder do BBB 26 (Globo), vencendo Alberto Cowboy, Breno Corã e Milena Moreira na fase final da dinâmica, que testava a habilidade dos brothers. Ele escolheu Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabriela para compor o seu VIP.\nApós a consagração da liderança, Tadeu Schmidt brincou com o brother, afirmando que ele poderia pedir música no 'Fantástico'.\nEntenda a dinâmica\nA prova deveria ser disputada em duplas, mas como há 15 brothers na casa, foi feito um sorteio para desclassificar uma pessoa. Com isso, Marciele não pôde participar.\nOs brothers usaram coletes brancos e pretos numerados. A primeira etapa da prova do líder foi dividida em duas partes, primeiro as pessoas de colete branco e depois as de colete preto.\nAs duplas formadas foram: Jordana e Maxiane, Babu e Solange, Samira e Chaiany, Jonas e Alberto, Leandro Boneco e Juliano, Milena e Breno e Gabriela e Ana Paula.