Após 14 horas de disputa, a dupla Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach venceu a oitava prova do líder do BBB 26 (Globo). A última dupla a desistir foi Breno Corã e Leandro Rocha.\nA prova consistia em um desafio de resistência, atenção e equilíbrio disputado em duplas pelos brothers, que se revezavam para cumprir duas atividades diferentes.\nApós uma hora de disputa, à 00h20, a dupla de Ana Paula Renault e Milena Moreira deixou a sala de provas, pois a recreadora infantil deixou cair, sem querer, a barra que estava segurando, fazendo com que o ímã tocasse no chão.\nA segunda dupla eliminada, também por deixar o equipamento tocar no chão, foi Chaiany e Gabriela, à 1h25 da manhã. A terceira dupla eliminada foi composta apenas por camarotes. Babu Santana e Solange Couto saiu da prova pelo mesmo motivo, às 2h23 da manhã.