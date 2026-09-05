O ator João Victor Gonçalves, que dá vida ao Mau Mau na novela "Quem Ama Cuida", sofreu ataques na madrugada de sábado (5), na entrada do Rock in Rio.\nO artista estava caminhando quando foi abordado por um grupo de jovens. Em dado momento, eles começaram a hostilizar Gonçalves, gargalhando e ofendendo o artista. "Tá horroroso", disse um deles, enquanto o grupo seguia o ator.\nNo final do vídeo, um jovem ergue um saco preto e quase acerta a cabeça de Gonçalves. Toda a ação foi registrada em uma live do streamer GH, que fazia parte do grupo que hostilizou o artista.\nApós o incidente, Gonçalves gravou um vídeo em que chorou ao lembrar dos ataques. No registro, ele traçou um paralelo com Mau Mau, seu personagem em "Quem Ama Cuida". Na história, ele é alvo de homofobia.\n"Realmente, isso é o retrato de tudo o que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem forte e valente que encara essa homofobia estrutural que vive dentro de casa de uma forma muito corajosa", diz o artista. "Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui."