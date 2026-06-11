Cazuza voltou ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10). Ney Matogrosso, Marina Sena, Seu Jorge, Luedji Luna, Zizi Possi e Ludmilla são alguns dos artistas que deram o tom da homenagem ao cantor carioca durante o prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.\nA 33ª edição do evento premiou artistas em 18 categorias, da nova geração à velha guarda. A escolha do homenageado deste ano foi unânime entre os membros do conselho responsável pelo prêmio. Autor de "Exagerado", "O Tempo Não Para" e "Brasil", Cazuza foi voz de uma obra política e essencialmente brasileira até sua morte, em 1990, em decorrência da Aids.\nAs apresentações de Simone, Luiza Sonza, Lazzo Matumbi, Chico Chico e tantos outros somente mudaram o timbre de seu trabalho. Emprestaram suas vozes, acima de tudo, para manter vivo o discurso de Cazuza.