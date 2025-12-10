João Gomes revelou uma frustração na hora de conseguir ter uma casa do jeito que sempre imaginou. Segundo o cantor, ele não conseguiu tirar do papel a casa "de sertão" que sonhava construir em um condomínio de luxo em Recife porque os arquitetos não apoiavam sua ideia.\nEm entrevista ao podcast Prosa Sertanejo, o artista contou que chegou a comprar dois terrenos lado a lado no Alphaville, onde pretendia erguer um casarão amplo, com alpendre, inspirado na estética das casas do interior. Mas, o plano travou ainda na fase inicial.\n"Comprei terreno, e na hora de fazer a casa não deu certo. As casas que eu achava bonitas eram as de sertão, aqueles casarão grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casa no condomínio", disse João.\nSegundo ele, os arquitetos contratados a em mais comuns e modernos em condomínios de alto padrão, e não abraçaram a proposta. "Só queriam fazem as casas quadradas, com todo respeito aos arquitetos... Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu queria. Tive que pagar o arquiteto, e o terreno está lá até agora ", lamentou.