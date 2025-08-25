O cartunista Jaguar, morto neste domingo, aos 93, dizia querer que suas cinzas fossem espalhadas pelos bares que frequentava.\n"Isso ia ser pela festa. É claro que ia demorar semanas para ir a todos os bares onde bebi no Rio de Janeiro", ele disse em entrevista à Folha de S.Paulo quando completou 80 anos.\n"Sempre disse que quero ser cremado, mas não tenho essa coisa poética de querer que minhas cinzas sejam espargidas no mar ou debaixo de um carvalho que meu avô plantou. Não, pega as cinzas, joga no vaso sanitário e puxa a descarga. Morreu, acabou", afirmou o cartunista, um dos mais importantes do país.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025\nFafá de Belém, Anavitória e Zeca Baleiro: veja a programação musical do Festival Gastronômico de Taquaruçu\nSempre ácido Jaguar revolucionou o humor feito na imprensa. Ele foi um dos fundadores do jornal Pasquim, veículo de oposição à ditadura militar lançado em 1969.