Após uma verdadeira maratona carnavalesca com trio elétrico e agito nos blocos, a cantora Ivete Sangalo, 53, precisou ir ao hospital. Segundo sua equipe, ela teve uma indisposição.\n"Ivete teve uma indisposição pontual e, por orientação médica, foi ao hospital para realizar exames de rotina. Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos", diz a nota enviada à reportagem.\nUm dia antes da internação, a artista publicava em seu perfil no Instagram um pouco sobre sua rotina de treinamentos, com direito a agachamento, cardio em esteira e levantamento de peso. Ela disse que, no período pós-Carnaval, não intensificou os pesos para preservar o corpo.\n-Vídeo (1.3378919)\nPelo stories, a baiana falou mais sobre questões de saúde. Ivete retirou o glúten e a lactose e contou que isso fez com que seu corpo aguentasse bem mais a rotina puxada de shows.