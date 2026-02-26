Ivete Sangalo recebeu alta do hospital, em Salvador, onde ficou internada após sofrer um desmaio e bater o rosto. Ela saiu com olho roxo e curativos no rosto.\nPelas redes sociais e com o tradicional bom humor, ela explicou um pouco mais sobre a diarreia que culminou na queda e posterior hospitalização.\nGente, eu estou ótima. Estou maravilhosa", começou. "Passando aqui para deixar um beijo a todos os meus amigos que me mandaram muitas mensagens. Os meus fãs sabem que a mamãe está bem quando a mamãe vem falar", disse.\nIvete Sangalo é internada em Salvador\nEsposa de Alberto Cowboy, do BBB 26, reage a ameaças de deportação e diz que acionou a Justiça\nMulher de Guilherme, da dupla com Hugo, mostra o rosto do filho pela primeira vez\nNa tarde de quarta-feira (25), a baiana surgiu nas redes sociais com o rosto machucado. Segundo ela, durante a madrugada, teve diarreia e desidratou. Fraca, ficou com a pressão muito baixa e acabou desmaiando pela manhã. Bateu o rosto no chão.