Irmãos Joesley e Wesley Batista estão entre os maiores bilionários do agronegócio brasileiro, segundo a Forbes (Reprodução/Twitter)\nOs irmãos Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista, acionistas da J&F e ligados à JBS, estão entre os maiores bilionários do agronegócio brasileiro, segundo a Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2026. De acordo com o levantamento, cada um possui patrimônio estimado em R$ 21,9 bilhões.\nJoesley Batista aparece na 2ª posição entre os maiores bilionários do agronegócio brasileiro, enquanto Wesley Batista ocupa a 3ª colocação. No ranking geral de bilionários do Brasil, os dois estão na 17ª posição. Cada um tem patrimônio estimado em R$ 21,9 bilhões e, juntos, somam R$ 43,8 bilhões. A trajetória empresarial da família tem origem em Goiás: o pai deles, José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, iniciou o negócio que deu origem à JBS em Anápolis, em 1953.