A influenciadora e modelo plus size Thais Carla, 34, foi internada nesta segunda-feira (10) após passar mal no shopping.\nO marido dela, Israel Reis, relatou nas redes sociais o que aconteceu. Segundo ele, Thais sentiu a vista turva e fortes dores de cabeça enquanto estava almoçando. No caminho para casa, ela desmaiou no carro.\n"Durante o almoço, ela começou a se queixar de dores na cabeça e vista turva. Eu pedi a conta para irmos para casa tomar algum remédio, mas tive que desviar o caminho para o hospital, pois ela estava desmaiada no carro", escreveu Israel nas redes sociais.\n"Chegando no pronto-socorro, ela acordou meio tonta, conseguiu sentar na cadeira de rodas (com ajuda) e fomos atendidos. Na triagem, os sinais vitais estavam todos ok. Agora foi feita a coleta de sangue e estamos aguardando para passar pelo neurologista e ver quais os próximos passos", completou o marido de Thais.