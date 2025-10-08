Sexo pode até ser um tema tabu, mas não no perfil de Beatriz Rangel, influenciadora e sexóloga que soma 7,4 milhões de seguidores com conteúdo sobre sexualidade e prazer feminino. Nas redes sociais, ela compartilha curiosidades, dicas de posições, movimentações para "destravar o quadril’, brinquedos eróticos e esclarece dúvidas de quem busca melhorar a vida sexual.\nÉ tanta gente querendo ajuda de Bea, como é mais conhecida na internet, que ela já reuniu mais de 100 mil alunos em seus cursos como o "Treinamento de Sentada", "Além do Orgasmo" e "Manual para Deixar Ele Louco na Cama". O conteúdo, ela garante, é todo baseado em demandas das suas seguidoras desde que começou a abordá-lo, há 6 anos.\n"Eu tinha um curso de inteligência emocional, mas como estava fazendo pós de sexologia humana, as minhas alunas começaram a pedir essas temáticas porque não tinha alguém da confiança delas que falasse abertamente sobre o tema", explica a influenciadora, que é formada em psicologia.