O influenciador e humorista Carlos Henrique Alves de Oliveira, conhecido como CH Oficial, foi morto a tiros na cidade de Baturité, no interior do Ceará. Influencer, de 32 anos, foi morto na frente da casa onde morava, no bairro Manga, na quarta-feira. As informações são das Polícias Civil e Militar do Ceará.
Influenciador foi surpreendido pelos suspeitos que chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram. Carlos Henrique foi atingido na cabeça e no abdômen, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Baturité, mas não resistiu.
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado. Na sequência, a Perícia Forense esteve no endereço para colher evidências que ajudem a elucidar o crime.