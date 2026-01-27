A Aldeia Santa Isabel do Morro, em Lagoa da Confusão, na Ilha do Bananal, que fica a cerca de 190km da capital, tem pela primeira vez uma representante na disputa do Mis Brasil Mundo. A indígena Tainá Marrirú, do povo Iny Karajá, representa o Tocantins na edição deste ano no evento que acontece entre esta quarta-feira (28) e o próximo sábado (31), em Brasília (DF).\nO Miss Brasil Mundo é a etapa nacional que seleciona a representante brasileira para o Miss World, o mais antigo concurso de beleza do mundo. Tainá será a primeira indígena a disputar o título nacional neste concurso\nConheça Tainá Marrirú\nEm 2019, conquistou com 16 anos de idade o terceiro lugar no Miss Teen Mesoamérica Internacional representando o Brasil. Agora, com 25 anos, carrega além de outros títulos, um currículo como pesquisadora, atleta e ativista em prol das causas indígenas.