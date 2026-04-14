A obra intitulada “A Dignidade no Trançado” conquistou o 1º lugar na categoria Pessoas do Concurso Nacional de Fotografia em Indicações Geográficas (Emerson Silva/IGs)\nA fotografia intitulada “A Dignidade no Trançado”, do repórter fotográfico e documentarista Emerson Silva, conquistou nesta terça-feira (14) o primeiro lugar no Concurso Nacional de Fotografia em Indicações Geográficas (IGs). O resultado foi divulgado por meio da conta oficial das Indicações Geográficas no Instagram.\nA premiação tem como objetivo valorizar a diversidade cultural do Brasil a partir do olhar fotográfico, sob o tema “Pessoas, Produtos e Territórios”. Emerson participou com três trabalhos, um em cada categoria, e conseguiu a classificação de todas as obras inscritas.\nA imagem vencedora foi premiada na categoria “Pessoas”. O registro retrata a artesã Maria das Neves, da Associação Capim Dourado Ponte Alta. Os vencedores terão suas imagens apresentadas em uma exposição em Brasília (DF).