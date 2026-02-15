Ilha do Canela, em Palmas (Divulgação/Zilma Guzman)\nLocalizada no coração do Lago de Palmas e cercada pelas águas do Rio Tocantins, a Ilha do Canela consolidou-se como um dos destinos turísticos mais visitados da capital. Com aproximadamente 44 mil metros quadrados, o espaço recebe uma média de 30 mil turistas por ano, especialmente durante a temporada de praia, estima Ruy Adriano Ribeiro, proprietário da ilha.\nA reportagem do Jornal do Tocantins reuniu as principais informações sobre o espaço, que fica a 3 km da orla da Praia da Graciosa, em Palmas. Segundo a administração, o empreendimento se tornou um “laboratório vivo” de inovação e sustentabilidade, com iniciativas voltadas à preservação ambiental.\nDe acordo com os responsáveis pelo local, a Ilha do Canela integra o território da Amazônia Legal e é apresentada como a primeira ilha artificial particular e escriturada do Brasil. Com investimento estimado em cerca de R$ 5 milhões, o projeto reúne ousadia empresarial e preservação da memória.