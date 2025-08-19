-Dona Izautina Ramos assistiu o show da dupla em cima do palco (1.3301708)\nAos 75 anos, dona Izaltina Ramos de Souza virou assunto nas redes sociais após realizar o sonho da vida, conhecer a dupla sertaneja Henrique & Juliano. A idosa viralizou depois que as filhas gravaram um vídeo dela falando do amor pelos cantores, e recebeu um convite especial para ir ao show deles em Palmas, no Tocantins.\nEra um sonho, que através dos outros pude realizar. Eu estava lá dentro [no palco] e não estava acreditando que estava lá, porque não tenho condições de pagar um ingresso”, contou Izaltina.\nO show Henrique & Juliano 'Em Casa' ocorreu na noite do último sábado, dia 16 de agosto, e além da dupla, houve apresentações de outros artistas do sertanejo e da música eletrônica. O evento se estendeu até a manhã do domingo (17), no estacionamento do estádio Nilton Santos.