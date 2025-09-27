O humorista Cris Pereira, do elenco de A Praça É Nossa (SBT), foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).\nA decisão foi publicada na última quinta-feira (25). Cabe recurso. A defesa dele diz que vai recorrer e que a decisão "contrariou provas periciais".\nCristiano Pereira ficou conhecido pelo personagem Gaudêncio, um típico "bagual", homem rude do interior gaúcho. Ele também interpreta Jorge da Borracharia e Claudiovaldo no humorístico. O comediante tem 1,4 milhões de seguidores no Instagram e faz shows de stand-up pelo Brasil.\nO caso está segredo de Justiça. A advogada da mãe da vítima, Aline Rubenich, afirmou em comunicado publicado em redes sociais que, "paralelamente ao processo criminal, o condenado buscou judicialmente imputar alienação parental à mãe da vítima."