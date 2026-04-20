Hugo, da dupla com Guilherme, chora durante show após revelar que esposa perdeu o bebê, em Goiânia (Reprodução/Instagram de Renato Sertanejeiro)\nO cantor sertanejo Hugo da dupla com Guilherme, chorou durante a realização do show "No Pelo 360" na noite de sábado (18), em Goiânia. Emocionado, ele contou que a esposa, a dermatologista Juliete de Pieri, perdeu o bebê um dia antes da apresentação (veja acima). Após se declarar em cima do palco, Hugo cantou a canção "Quando a chuva passar".\nMinha esposa estava grávida, a gente estava esperando um filho desde o dia 13. Minha esposa, infelizmente, perdeu o bebê ontem. E eu queria falar que te amo, que estou com você em todas as situações dessa vida", relatou.\nHugo foi acolhido pelo parceiro da dupla e pelos cantores Dilsinho, e VH & Alexandre, que também dividiam o palco com os artistas. Ele revelou que não pretendia expor a vida pessoal, porque o casal sempre foi reservado, mas decidiu aproveitar o momento para homenagear a esposa: "Você é minha família. Você é meu amor. Tudo que eu tenho hoje nessa vida é seu".