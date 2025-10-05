-Coluna Prestes (1.3320473)\nHá 100 anos a Coluna Prestes passava pelo território que, posteriormente, viria a se tornar o estado do Tocantins. A Marcha questionava a política da República Velha e percorreu o país com objetivo de chamar atenção para a necessidade de mudanças sociais na época. No aniversário de 37 anos do estado, o JTo relembra um dos fatos históricos que marcou o território tocantinense e se transformou em arte.\nA marcha passou por mais de 10 estados entre dezembro de 1994 e fevereiro de 1927, percorrendo uma distância de 25 mil quilômetros. Durante esse período, os membros passaram por batalhas contra as forças militares do governo de Artur Bernardes. A Coluna tinha como líderes, Luiz Carlos Prestes e Miguel Alberto Crispim Rodrigo da Costa, por isso também recebe o nome de Coluna Miguel Costa-Prestes.