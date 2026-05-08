Em vídeo publicado no Instagram da dupla, Henrique e Juliano afirmam que todos passam bem e esclarecem que o helicóptero pertence a Juliano (Reprodução/Instagram Henrique e Juliano)\nHenrique e Juliano publicaram um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs após um helicóptero, pilotado pelo pai da dupla, Edson Reis, cair na propriedade da família, em Porto Nacional, nesta sexta-feira (8). Segundo a assessoria dos cantores, ele passa bem.\nNo vídeo, Henrique afirmou que “está todo mundo bem. Meu pai estava no comando da aeronave, ele é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi apenas dano material, graças a Deus”.\nNa sequência da gravação, Juliano explicou que a aeronave está registrada em seu nome. “Mas, graças a Deus, o pai está bem, com saúde, e está tudo certo. Foi só dano material. Obrigado pela preocupação de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Vou tomar um cafezinho agora”, concluiu.