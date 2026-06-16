-Henrique & Juliano em vaquejada de Trombas (GO) (1.3422562)\nOs cantores Henrique & Juliano, naturais de Palmeirópolis, no sul do Tocantins, ssurpreenderam fãs durante uma vaquejada realizada na Arena JP Ranch, no município de Trombas, no norte de Goiás. A presença da dupla ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram os irmãos acompanhando as competições e interagindo com admiradores (veja vídeo acima).\nOs registros foram publicados pela empreendedora Nádia Carvalho. Em uma das gravações, Henrique aparece participando das provas realizadas na arena, enquanto fãs aproveitam a oportunidade para tirar fotos e gravar vídeos ao lado dos artistas.\nInfluenciadora do TO faz roupa inspirada no Brasil com grãos de milho e viraliza\nArraiá da Capital divulga programação completa; veja atrações e datas dos shows