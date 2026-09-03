Quatro empresários do Espírito Santo entraram com uma ação na Justiça do Tocantins cobrando R$ 5 milhões dos cantores Henrique e Juliano por suposta quebra de contrato. O processo tramita na 3ª Vara Cível de Palmas e envolve um acordo de exclusividade para a venda de ingressos dos shows da dupla sertaneja.\nA ação foi movida contra as empresas 2M Participações e Investimentos Ltda. e Vida Nova Produções e Eventos Ltda., das quais os artistas são sócios. Além do valor da indenização, os autores pedem o pagamento de lucros que teriam deixado de obter com a comercialização dos ingressos.\nSegundo o processo, os empresários firmaram, em agosto de 2022, um Memorando de Entendimento (MoU) com a 2M Participações. Pelo acordo, eles transferiram o controle majoritário de três empresas, além dos direitos sobre a marca e o software da plataforma de venda de ingressos LeBillet.