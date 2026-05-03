-Vídeo - Henrique e Juliano de moto (1.3405350)\nA dupla Henrique e Juliano buscou mais agilidade no trânsito após sair de um show na noite desse sábado (2) em Goiânia. Um vídeo mostra os cantores pilotando motos na BR-153, próximo ao Estádio Serra Dourada, onde ocorreu a apresentação. O momento, que foi gravado por uma pessoa na garupa, está chamando a atenção nas redes sociais e repercutindo entre os fãs (assista acima).\nAs imagens mostram os irmãos trafegando pela rodovia no sentido do Aeroporto Santa Genoveva. Ao passarem pelo estacionamento do estádio, eles apontam para o local e fazem gestos em sinal de amor e gratidão. O sentido contrário da pista e algumas vias paralelas estão congestionados. Inclusive, enquanto pilotam, os artistas ainda promovem um "pequeno buzinaço".\nO show de Henrique e Juliano em Goiânia abriu uma nova etapa da turnê Manifesto Musical. A apresentação, que contou com participações de Léo Foguete e Felipe e Rodrigo, atraiu milhares de fãs e é mais uma prova do bom momento que a dupla vive no cenário nacional. Neste ano, eles esgotaram ingressos no Estádio do Maracanã, reunindo mais de 60 mil pessoas, além de lotarem três datas consecutivas no Allianz Parque, feito inédito entre os artistas brasileiros.