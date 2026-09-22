-Vídeo (1.3458811)\nO helicóptero modelo Bell 430 que desapareceu com o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21), transporta até sete passageiros e vale cerca de R$ 10 milhões no mercado internacional.\nEsse valor, no entanto, é porque ele é usado e já saiu de linha em 2010. Um novo, da mesma fabricante, a americana Bell Helicopter Textron, custa em média R$ 51 milhões.\nDe acordo com empresas que negociam o modelo, o valor varia de R$ 3 milhões a R$ 12 milhões, dependendo do ano de fabricação, da configuração da cabine e das horas de voo das turbinas.\nO Bell 430 é uma versão moderna do Bell 222, que ficou famoso na década de 1980 no seriado de TV "Águia de Fogo".\nBuscas por helicóptero que levava o cantor Rick são retomadas com drone térmico em SC\nHelicóptero com cantor Rick desaparece na Serra catarinense; FAB e Bombeiros mobilizam buscas