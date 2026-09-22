-Vídeo destroços helicóptero Rick (1.3459037)\nA aeronave que transportava o cantor sertanejo Rick, integrante da dupla Rick & Renner, acabou localizada sem sobreviventes por volta das 12h desta terça-feira (22), na Serra catarinense. O acidente aéreo deixou cinco mortos. O artista viajava a bordo do helicóptero.\nO Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que os destroços estavam em uma área de mata fechada e relevo acidentado. A tripulação do helicóptero Arcanjo 03 avistou a estrutura após quase dois dias de buscas contínuas. Além do sertanejo, viajavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave.\nRick tinha encontro marcado para acertar videoclipe antes de helicóptero desaparecer, diz primo\nQuem é Bruno Avelar, amigo de Neymar que estava em voo que sumiu com cantor Rick