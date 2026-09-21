Cantor Rick, da dupla Rick e Renner (Reprodução/Instagram Rick Sollo)\nUm helicóptero que levava o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, desapareceu na Serra catarinense nesta segunda-feira (21). A Força Aérea Brasileira (FAB) e as forças de segurança de Santa Catarina fazem buscas pela aeronave. A assessoria pessoal do artista confirmou ao g1 SC que Rick estava entre os ocupantes.\nRick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, a cerca de 100 km de Palmas. Cantor, compositor e produtor de música sertaneja, ganhou projeção nacional ao lado de Renner.\nRick estava a bordo da aeronave que partiu de Porto Belo (SC) com destino à região de Urubici, na Serra catarinense. O percurso previsto era de aproximadamente 190 quilômetros, mas o helicóptero não chegou ao destino após perder contato com os órgãos de monitoramento aéreo. Horas antes do desaparecimento, o cantor publicou nas redes sociais um registro ao lado do empresário Bruno Avelar em um terminal aeroportuário.