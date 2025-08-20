HBO revelou os atores que interpretarão os irmãos de Rony Weasley na nova série de "Harry Potter" -Fred, Jorge, Percy e Gina.\n"A Toca está quase cheia", escreveu a HBO em suas redes, em referência a como a residência da família de bruxos ruivos é conhecida na saga.\nTristan Harland será Fred Weasley, Gabriel Harland será Jorge Weasley, Ruari Spooner será Percy Weasley e Gracie Cochrane será Gina Weasley.\nOs intérpretes de Harry e seus melhores amigos, Rony Weasley e Hermione Granger, foram anunciados em maio. Atores de renome também participarão da produção, como John Lithgow, de "Conclave", e Paapa Essiedu, de "I May Destroy You".\nA nova série da HBO baseada na saga "Harry Potter" divulgou sua primeira imagem nem julho. Na fotografia divulgada, o ator Dominic McLaughlin, que fará o personagem-título, aparece caracterizado --ele usa o uniforme de Hogwarts, porta os clássicos óculos redondos do protagonista e tem sua cicatriz em formato de raio na testa.