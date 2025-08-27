A HBO Max anunciou um reajuste nos preços das assinaturas nesta terça-feira (26).\nO serviço de streaming notificou os usuários sobre o novo valor, que entra em vigor a partir de 26 de setembro.\nO serviço vai custar entre R$ 29,90 e R$ 55,90, a depender do plano selecionado. Veja abaixo os reajustes.\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025\nCaetano Veloso é beijado por guarda de trânsito após show em Brasília\nPlano básico com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 29,90 Plano standard: de R$ 29,90 para R$ 44,90 Plano platinum: de R$ 39,90 para R$ 55,90 Os valores mudam também para os planos anuais:\nPlano básico com anúncios: 12 vezes de R$ 29,90 Plano standard: 12 vezes de R$ 34,90 Plano platinum: 12 vezes de R$ 44,90 A HBO Max tem séries de sucesso no Brasil, como "White Lotus", "The Last of Us" e "The Handmaid's Tale".