A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis em séries de TV como "Nashville", "Pânico" e "Heroes", morreu aos 36 anos, informou a ABC News neste domingo (16), citando o pai da artista, Skip Panettiere, A causa da morte não foi revelada.\n"É com profunda tristeza que comunicamos a trágica morte de nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza, que levou amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram --e aos milhões que a assistiram na tela", disse o pai em comunicado à ABC News.\nEle pediu que a privacidade da família seja respeitada enquanto seus integrantes "processam essa perda inimaginável".\nNascida em 1989, Panettiere tornou-se uma estrela infantil e, posteriormente, desempenhou diversos papéis no cinema e na televisão.\nA atriz tinha uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o lutador ucraniado Wladimir Klitschko.