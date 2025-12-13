Atriz anunciou gravidez nas redes sociais (Reprodução/Instagram Hailee Steinfeld)\nRIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Hailee Steinfeld, 29, anunciou nesta sexta-feira (12) a sua primeira gravidez. A atriz de "Pecadores" (2025), "Bravura Indômita" (2010), "Quase 18"(2016), eleita a mais bem paga de Hollywood neste ano, exibiu o barrigão em uma publicação compartilhada com o marido, Josh Allen, nas redes sociais\nEm um vídeo, o quarterback do Buffalo Bills da NFL, aparece beijando a barriga da esposa enquanto os dois se abraçam e se divertem na neve. O casal não revelou o sexo do bebê.\n"Eu te amo", escreveu Josh, 29, na publicação, que foi celebrada por colegas e fãs do casal. "Parabéns aos dois", comentou Taylor Lautner. "Tão feliz por vocês dois", escreveu Carolina Gonzalez. "Ah, meu Deus !", reagiu Millie Bobby Brown, que também se tornou mãe recentemente. "Que emoção, meus queridos!", comentou Gigi Hadid.