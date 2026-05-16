O cantor Gusttavo Lima leiloou um cavalo de seu próprio haras por mais de R$ 1,1 milhão e anunciou que o dinheiro será doado ao Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). O arremate do animal aconteceu em um leilão de luxo realizado em Nazário, na região oeste de Goiás.\nO evento foi realizado na noite desta sexta-feira (15). Nas redes sociais, o cantor anunciou que a venda de uma fêmea da raça Friesian do Haras Embaixador seria totalmente revertida para o Cora.\n“Poder tirar alguns lotes e alguns animais diferentes para fazer o bem é maravilhoso. Toda a renda desse animal será revertida ao Cora, que a gente participou desde a fundação até a entrega”, disse o cantor.\nCantor, empresário, dono de haras e time de futebol: Gusttavo Lima diversifica negócios\nMatheus, dupla de Kauan, fala pela primeira vez após fim do casamento e admite que 'caiu em tentações'