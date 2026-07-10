-VÍDEO: Gusttavo Lima surpreende vendedor em distribuidora de polpas e viraliza negócio em Goiânia (1.3431515)\nO empreendedor Davisson Ferreira da Silva Pereira, de 26 anos, viveu um encontro que parecia improvável e acabou viralizando nas redes sociais. Dono de uma distribuidora de polpas de frutas em Goiânia, ele entregou produtos para o cantor Gusttavo Lima na tarde de quinta-feira (9) e compartilhou uma foto ao lado do artista.\nFoi um momento rápido, mas inesquecível. Não é qualquer um que tem a oportunidade de ver o homem de perto e tirar uma foto", contou Davisson.\nEm entrevista ao POPULAR, o empreendedor contou que a entrega aconteceu após autorização da assessoria do cantor. Gusttavo Lima recebeu polpas de cajá, maracujá e acerola, sabores escolhidos previamente. Apesar da rapidez do encontro, o empreendedor conseguiu registrar o momento, embora não tenha feito vídeos dos bastidores.