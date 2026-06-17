Cessna Citation Sovereign (Divulgação / Alljet Aviation)\nO cantor Gusttavo Lima usou um jato avaliado em mais de R$ 30 milhões, segundo site de avião, e saiu do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino ao aeroporto maranhense. O cantor está adquirindo o jato executivo, conforme apurado pelo g1 Goiás.\nDe acordo com publicações de alguns sites de aviações, trata-se de um Citation Sovereign. O jato da empresa fabricante de aeronaves Cessna é executivo e conhecido pelo desempenho. Ele tem capacidade para 12 passageiros e autonomia para três mil milhas náuticas, o que significa uma longa travessia.\nAlém disso, segundo uma empresa de aviação executiva brasileira, ele possui uma velocidade constante de aproximadamente 460 km, sendo um dos mais rápidos da categoria. O jato opera em pistas curtas, aumentando assim a versatilidade, sendo descrito como ideal para aeroportos menores.