Crianças a partir de 5 anos de idade e adultos podem participar de oficinas gratuitas no Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi. São ofertadas 100 vagas em diversas modalidades. As inscrições iniciaram nesta sexta-feira (30) e vão até o dia 6 de fevereiro.\nPara se candidatar às vagas, é necessário apresentar as documentações exigidas presencialmente no Centro Cultural, localizado na avenida Maranhão, das 8h às 14h.\nO município oferece diferentes tipos de oficinas artísticas e esportivas, como: balé, jazz, teatro, circo, cardio dance, dança para a melhor idade, musculação na praça, coral, banda de música, capoeira e danças urbanas.\nVeja quais documentos apresentar na inscrição\nRG e CPF do aluno;\nRG e CPF do responsável - caso o aluno seja menor de idade;\nComprovante de endereço atualizado, com CEP;