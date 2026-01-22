Estão abertas as inscrições para o concurso tradicional de Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi 2026. Segundo a prefeitura, os candidatos têm até o dia 30 de janeiro para se candidatar.\nO concurso é uma das atrações mais aguardadas e podem participar apenas representantes de blocos carnavalescos com idade mínima de 18 anos. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, no Centro Cultural Mauro Cunha, com o preenchimento da ficha de inscrição e a apresentação da documentação exigida no regulamento.\nAcesse aqui o edital.\nAs avaliações serão feitas por uma Comissão Julgadora composta por integrantes de reconhecida idoneidade e conhecimento carnavalesco. Conforme o município, entre os requisitos serão analisados samba, animação, simpatia, desenvoltura e alegoria.\nAlém disso, cada critério poderá receber notas de 3 a 10 pontos, totalizando até 50 pontos.