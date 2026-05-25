O guia de pesca Mozar Gomes capturou uma arraia gigante de 1,3 metro de comprimento no Rio Araguaia, no distrito São José dos bandeirantes, em Nova Crixás, no norte de Goiás. Ele contou que é a segunda vez que pesca uma arraia na região e que o animal é mais difícil de pescar do que outros peixes.\nJá tem um desconforto maior porque a bicha é redonda, aí já dá mais trabalho tirar d'água. O difícil mesmo é tirar o anzol e soltar ela com vida, porque ela engole. Você tem que ter uma artimanha para abrir a boca dela para tirar o anzol e para ela sair viva”, esclareceu.\nA arraia foi pescada neste sábado (23), junto com o cliente do guia Marco Pite. Mozar explicou ainda que a arraia pescada é a arraia-maçã. Segundo ele, essa espécie não tem esporão, mecanismo de defesa que outras espécies têm e coloca humanos em risco.