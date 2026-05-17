Grazi Massafera, 43, relembrou o fim do casamento com Cauã Reymond e afirmou que sofreu com a separação. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz disse que idealizava viver uma relação duradoura.\nGrazi contou que cresceu acreditando em um modelo romântico de relacionamento e desejava construir uma história diferente da vivida pelos pais. Segundo ela, a separação foi um momento difícil e marcou um choque entre expectativa e realidade.\nQuando me separei, sofri. Queria fazer diferente dos meus pais. Não rolou. A gente romantiza demais. Fui da geração das princesas da Disney. Eu acreditava. Foi duro, a realidade foi batendo", lembrou Grazi Massafera, ao O Globo.\nShakira diz que 'foi difícil' fazer show no Rio após internação do pai, mas que público deu forças\nVirginia Fonseca anuncia fim de namoro com Vini Jr.