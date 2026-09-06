Sabrina Sato, que espera seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, voltou a ocupar seu posto como rainha de bateria da Gaviões da Fiel e chamou atenção durante o ensaio da escola, na noite de sexta-feira (4), com um visual transparente coberto por pequenas pedras coloridas.\nSabrina compartilhou nas redes sociais fotos da produção escolhida para a noite e aproveitou para celebrar mais um encontro com a escola paulistana. "Mamãe pronta pra nossa @gavioesoficial", escreveu na legenda.\nO look seguiu uma tendência que tem ganhado espaço na moda e nas redes sociais, conhecida como bedazzled. A estética aposta na aplicação de pequenas pedrinhas e pontos coloridos em diferentes partes da produção, das roupas à maquiagem.\nPara o ensaio, Sabrina levou a tendência além do figurino. Além da peça transparente com aplicações coloridas, ela também usou adesivos no rosto e um adereço para os cabelos seguindo a mesma proposta.