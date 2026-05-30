A plataforma Tela Brasil, novo serviço público de streaming dedicado exclusivamente ao audiovisual brasileiro, foi lançado, neste sábado (30), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante o Rio2C, no Rio de Janeiro.\nA proposta é ampliar o acesso da população à produção audiovisual nacional por meio de uma plataforma de vídeo sob demanda integrada ao Gov.br. Ela já está no ar, no site telabrasil.cultura.gov.br.\nBasta entrar e fazer o login usando os dados do cadastro Gov.br. É possível personalizar o perfil do espectador, definindo gêneros de preferência e a classificação indicativa. É preciso ainda definir uma senha PIN para acessar os conteúdos e salvar mudanças nas configurações.\nEm sua fase inicial, o serviço estará disponível apenas na versão web e com um aplicativo para Windows, com previsão de lançamento dos aplicativos para iOS e Android nas próximas semanas.