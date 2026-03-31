Fran Chagas, que trabalha como governanta de Vínginia Fonseca (Reprodução / Instagram Fran Chagas)\nA funcionária de Virgínia Fonseca comprou um carro e agradeceu à influenciadora e à mãe, Margareth Pimenta Serrão, pela conquista. Nas redes sociais, a governanta Fran Chagas informou que o trabalho na casa de Virgínia permitiu que ela conquistasse outros bens, como um apartamento, moto e até a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).\nNesta terça-feira (31), Fran Chagas comemorou a nova conquista por meio de uma publicação. Ela postou uma foto ao lado do carro e agradeceu. “Ainda não acredito que eu tenho um carro. Segundo dia vindo trabalhar nele, gente, e eu tô besta mesmo. Grata, meu Deus, e minha patroa de milhões”, escreveu a governanta.\nA postagem em que Fran anunciou a conquista foi publicada nesta segunda-feira (30) e acumula, até o momento, 20,9 mil curtidas e mais de 450 comentários. Ela informou que o carro é um presente antecipado, já que faz aniversário em 18 de abril.