As novelas e séries que mais movimentaram a curiosidade do público em 2025 acabam de ser reveladas pelo Google e são reveladas em primeira mão pelo UOL.
O levantamento reúne os termos de TV e séries que mais cresceram em volume de buscas ao longo do ano, uma espécie de termômetro do que "esquentou" na internet entre janeiro e novembro. Os dados são de 1º de janeiro a 24 de novembro deste ano.
Confira o top 10:
1) Round 62) Monstro: A História de Ed Gein3) Beleza Fatal4) Os Donos do Jogo5) Tremembé6) Vale Tudo7) Garota do Momento8) A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário9) Dias Perfeitos10) Power Couple
O ranking integra o especial "Buscas do Ano", que destaca os termos que mais cresceram em volume de pesquisas, ou seja, os assuntos que mais aqueceram o interesse do público em 2025. Ele não indica necessariamente os conteúdos mais pesquisados no total do ano.