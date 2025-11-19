Uma das vozes mais emblemáticas do samba, com composições autorais que marcaram gerações e mais de 50 anos dedicados ao carnaval, Neguinho da Beija-Flor ganha documentário Original Globoplay, em parceria com Afroreggae Audiovisual e Formata, nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra.\nNeguinho da Beija-Flor - Soberano da Avenida apresenta a trajetória do artista ao revelar momentos de superação, conquistas, amores e parcerias marcantes. Com imagens raras de arquivo pessoal e depoimentos emocionados, familiares, amigos, artistas e jornalistas relembram histórias de Neguinho e homenageiam o legado que ele construiu para a cultura nacional, tendo se tornado uma referência também a outros artistas.\nAo longo de quatro episódios, sendo o primeiro aberto também para não assinantes, Xande de Pilares, Thiaguinho, Dudu Nobre, Péricles, Zeca Pagodinho, Roberto Carlos, Zico, Mariana Gross, Flávia Oliveira, Aydano André Motta, Anisio Abraão David, Gabriel David, Selminha Sorriso, Pinah, Milton Cunha, Coronel Guimarães e Jorge Perlingeiro são alguns dos entrevistados que dão depoimento sobre Neguinho, que é o intérprete com maior número de títulos da história do Carnaval.