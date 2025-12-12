O Globoplay disponibilizou os capítulos de novelas exibidos ontem gratuitamente por conta dos vendavais que deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica em São Paulo. "Os vendavais que atingiram São Paulo no dia 11/12 deixaram milhares de pessoas sem luz e entendemos o impacto disso na rotina de todos", afirmou a Globo nas redes sociais.\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025\nNão sou um mestre da leitura, mas sei ler, diz Zé Felipe após Prêmio Multishow\n"Por isso, os capítulos de ontem das novelas da TV Globo estão liberados gratuitamente no Globoplay para não assinantes." Na noite desta quarta-feira (10), mais de 2 milhões de clientes da emissora, segundo dados da Enel, estavam sem energia. De acordo com a empresa, esse número diminuiu, na tarde dessa quinta-feira (11), para 1,28 milhão de pessoas.